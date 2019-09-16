Son Dakika Haberleri: Bilardo il şampiyonu Salih Tekkeli
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Bilardo il şampiyonu Salih Tekkeli

1 saat önce

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilardo il şampiyonu Salih Tekkeli, System.String[]

Düzce Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.


Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonunda 8 gün süren ve 70 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında finaller nefes kesti. Finaller sonunda Salih Tekkeli birinci olarak Düzce'nin bilardodaki ilk ismi oldu. 70 sporcu birinci turdan başlayarak elemelere katıldı. Yarı final ile birlikte final şekillenirken müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarı Final müsabakalarında Bora Yayalar-Hakan İpek, Kazım Canbul-Salih Tekkeli finale çıkmak için yarıştı.


Yarı Final müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Salih Tekkeli ve Hakan İpek finale isimlerini yazdırdılar. Onlarca bilardo sever final müsabakasını izlerken son ana kadar şampiyonun adı belli olmadı. Salih Tekkeli, 40-40 sona eren mücadelede penaltılar sonunda 3-2'lık skorla üstünlük sağladı ve şampiyon oldu. - DÜZCE

Türkiye, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:21 Kaynak: İHA
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