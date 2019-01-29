Bilardo Turnuvası Başladı

Malatya'da Pool Bilardo Turnuvası başladı.

Malatya'da Pool Bilardo Turnuvası başladı. Turnuvada başarılı olan bilardocular, Antalya'daki şampiyonaya katılacak.



Kentte buluna özel bir bilardo spor salonunda başlayan turnuvaya 16 bilardocu katıldı. Bilardo severlerin de izlediği turnuvada başarılı olanlar ise şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Bilardo Şampiyonasına katılabilecek.



Turnuva öncesi konuşan Bilardo Başhakemi Mehmet Kara, 2019 yılı faaliyet programında yer alan 10 top disiplini pool turnuvasının 16 sporcu katılımıyla başladığını belirterek "Turnuvaya Katılan 10 arkadaşımız Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılacaktır. Herkese Başarılar dilerim" dedi.



Malatya Bilardo İl Temsilcisi Murat Bayram ise 2019 yılı faaliyet programında yer alan turnuvaya katılımlarından dolayı bilardo severlere teşekkür etti. - MALATYA

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