Son Dakika Haberleri: Bilardocular 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası'na hazırlanıyor
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Bilardocular 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde, Türkiye 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası 2. Etabına katılacak sporcular, antrenmanlarını sürdürüyor.

Bilardocular 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası'na hazırlanıyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde, Türkiye 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası 2. Etabına katılacak sporcular, antrenmanlarını sürdürüyor.


Türkiye Bilardo Federasyonunca organize edilen ve Ankara'nın Keçiören İlçesindeki Taha Akgül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Salonunda Erkekler, Bayanlar, Gençler ve Veteranlar kategorilerinde 1-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalar öncesi Kdz. Ereğli ilçesinde bilardocular antrenmanlarını Üstün Bilardo Salonu'nda gerçekleştirdi. Yapılacak müsabakalara yaklaşık 1500 sporcunun katılacağı belirtildi.


Ereğli'deki sporculardan Fikri Kapan, ilçeden yaklaşık 10 sporcunun turnuvaya katılmaya hak kazandığını ifade etti. Kapan konuşmasında, "Arkadaşlarımız, kendi aralarında ve bireysel çalışmaları ile turnuvaya hazırlanıyorlar. Zonguldak ve ilçelerinden de yüksek katılım sağlanan turnuvada birçok sporcumuzun önemli başarılar elde etmesini bekliyoruz. Bu vesileyle, ilçemizdeki sporcularımıza desteklerinden dolayı sayın Sude denizcilik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer'e teşekkür ediyoruz" dedi.


Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta tamamlanan 2. Etap İl Birinciliğinde Şampiyonluğu ulaşan Serdar Berber de, antrenmanlarını Üstün Bilardo Salonu'nda sürdürüyor. Sporculardan bazıları ise antrenman sonrası birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.


Sporcular, federasyon tarafından gün ve saatleri belirlenen çizelgeye göre, ilçeden ayrılacak. - ZONGULDAK

Türkiye Kupası, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:02 Kaynak: İHA
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