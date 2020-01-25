Bilardocular, Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına Isparta'da yarışıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilardocular, Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına Isparta'da yarışıyor - Son Dakika Spor

Bilardocular, Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına Isparta'da yarışıyor

6 saat önce

Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına Isparta'da düzenlenen Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'nda heyecan başladı.

Bilardocular, Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına Isparta'da yarışıyor, System.String[]

Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına Isparta'da düzenlenen Bilardo 3 Özel Bant Ege- Akdeniz Bölgesi Turnuvası'nda heyecan başladı.


Kentte, 24-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Isparta Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'nda, Akdeniz ve Ege bölgelerinden 64 sporcu yarışıyor. Üst düzey sporcuların yarışacağı turnuvaya Isparta Belediyesi Başkanlığı da destek veriyor.


Bilardo Isparta İl Temsilcisi Özkan Özfidan, Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası ile Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman'ı andıklarını belirterek, "Turnuvaya 1 kadın ve 63 erkek sporcu katılıyor. Isparta Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'na desteklerinden dolayı Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürü bir borç biliyorum. Turnuvamız Pazar günü sona erecek" dedi. - ISPARTA

Akdeniz Bölgesi, Ali Yaman, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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