Son Dakika Haberleri: Bilardonun en iyisi Türkiye'de belli olacak
Son Dakika Spor Haber

Bilardonun en iyisi Türkiye'de belli olacak

1 saat önce

Survival Masters 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda dünyanın en iyi 24 oyuncusu şampiyonluk için mücadele edecek.

Bilardonun en iyisi Türkiye'de belli olacak, System.String[]
Survival Masters 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda dünyanın en iyi 24 oyuncusu şampiyonluk için mücadele edecek.

Dünyanın en iyi oyuncularının mücadele edeceği Survival Masters 3 Bant Bilardo Turnuvası, 21-24 Ağustos arasında Turkcell'in ana sponsoru olduğu Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dünya sıralamasının ilk 20'sinde yer alan bilardoculara dört 'wild card'lı (özel davetli) oyuncunun eklenmesiyle oluşan 24 kişi, İstanbul'da bulunan bir otelin balo salonunda kozlarını paylaşacak. 45 dakikalık iki yarı ve dört oyunculu formatla oynanan turnuvada, setlerinde en iyi puanları elde eden ikişer oyuncu çeyrek finale yükselmeyi başaracak.

Turnuvada Türkiye adına yedi sporcu yarışacak. Dünya sıralamasında 3'üncü basamakta yer alan Tayfun Taşdemir, 4'üncü sıradaki Semih Saygıner, 9'unculuğu elinde tutan Murat Naci Çoklu ve 20'nci sırada yer alan Lütfi Çenet doğrudan; Mehmet Can Çapak, Turgay Orak ve Tolgahan Kiraz da Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından verilen wild card ile organizasyona katılacak.

25 branşta 34 bini aşkın sporcunun destekçisi

Bugüne kadar 25 branşa 34 binden fazla sporcuyla destek veren Turkcell'in katkısı sayesinde son iki senede büyük başarılara imza atıldı. Turkcell, 2018'den bu yana Türkiye Bilardo Federasyonu'nun da ana sponsorluğunu üstleniyor. - İSTANBUL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emekliler TOKİ konutları için kendilerine ayrılan kontenjanın yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor
İBB'den vatandaşlara su baskını uyarısı: 2 gün sürecek, dikkatli olun İBB'nin camilerle ilgili ihalesinin ismi değiştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:40:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilardonun en iyisi Türkiye'de belli olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]