Bilardonun Şampiyonu Saygıner
2 saat önce
İzmir'de düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın final ayağında mutlu sona ulaşan Semih Saygıner oldu.
İzmir
'de düzenlenen Türkiye
3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın final ayağında mutlu sona ulaşan Semih Saygıner oldu. Atatürk
Stadı Bilardo Tesisi'nde oynanan yarı final maçlarında Saygıner, Murat Naci Çoklu'yu elemeyi başardı. Lütfi Çenet ise Göztepe'nin sporcusu Tarık Yavuz'u yenerek adını finale yazdırdı. Ünlü bilardocu Semih Saygıner final etabında Çenet'i 40-29 yenerek şampiyon oldu.
Dünyanın en iyi bilardocuları arasında gösterilen ve Mr. Magic ismiyle anılan Semih Saygıner, kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
'dan aldı.
- İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:35 Kaynak: DHA
Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı
Tarlada 1 Lira 50 Kuruş Olan Patates Markette 4 Lira
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yolda Kalan Aracı İtti
Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir