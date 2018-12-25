Son Dakika Haberleri: Bilardonun Şampiyonu Saygıner

Bilardonun Şampiyonu Saygıner

2 saat önce

İzmir'de düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın final ayağında mutlu sona ulaşan Semih Saygıner oldu.

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İzmir'de düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın final ayağında mutlu sona ulaşan Semih Saygıner oldu.

Atatürk Stadı Bilardo Tesisi'nde oynanan yarı final maçlarında Saygıner, Murat Naci Çoklu'yu elemeyi başardı. Lütfi Çenet ise Göztepe'nin sporcusu Tarık Yavuz'u yenerek adını finale yazdırdı. Ünlü bilardocu Semih Saygıner final etabında Çenet'i 40-29 yenerek şampiyon oldu.

Dünyanın en iyi bilardocuları arasında gösterilen ve Mr. Magic ismiyle anılan Semih Saygıner, kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan aldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:35 Kaynak: DHA

Türkiye, İzmir, Spor
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