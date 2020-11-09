Bilbilan Yaylasından kış manzaraları - Son Dakika

- Bilbilan Yaylasından kış manzaraları

ARDAHAN - Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Bilbilan Yaylası dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında bulunan Bilbilan Yaylası da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı yaylada, doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylasında esnaflık yapan Nevzat usta, Bilbilan'a karın yakıştığını söyleyerek, "Bilbilan'a beyaz kar yakışıyor. Yazın rengarenk çiçekler ve yeşiliyle, kışın ise beyaza bürünen örtüsüyle doyumsuz manzaraya sahip bir bölge." Şeklinde konuştu.