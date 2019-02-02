Bilboard Gelirlerini Sokak Hayvanları İçin Kullanacağım"

AK Parti Aydın
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
, seçildiği taktirde bilboardlara kendi fotoğraflarını koymak yerine burayı kiralayıp gelirini sokak hayvanları için kullanacağını söyledi.
Mustafa Savaş'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Savaş'ın İncirliova
'da bir programa katıldığı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun belediye bütçesini yanlış kullandığını ileri sürdü.
Aydın Büyükşehir Belediyesi yönetiminin vaat edilen projeleri hayata geçiremediğini savunan Savaş, yanlış politikalarla kentin bir çıkmaza sürüklendiğini kaydetti.
Mevcut yönetimin, 2014 yılında açıkladığı 133 projenin 13'ünü hayata geçirdiğini iddia eden Savaş, şunları kaydetti:
"Buna rağmen sayın Çerçioğlu bilboardlara 100 milyon lira para harcadı ve harcamaya devam ediyor. Bu paralar vatandaşımızın parası. Laf çok icraatları yok. Ama bütün bu paraları bilboardlarda kendi fotoğrafını vatandaşa göstermek için harcıyor. Hayata geçirebildiği projeler olsa onları gösterecek ama proje de yatırım da olmadığı için sadece kendi fotoğrafını asıyor buralara.
31 Mart akşamı Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra o bilboardlarda benim fotoğrafımı asla göremeyeceksiniz. Çünkü o bilboardları yatırımcı firmalara kiraya verecek elde edilecek bu gelirleri de sokak hayvanları için kullanacağım."