Bilboardlara çirkin saldırı - Son Dakika

Bilboardlara çirkin saldırı
6 saat önce
Bilecik'te bilbordlara asılmış olan çocuklara yönelik sinema ve tiyatro etkinliğinin yer aldığı afişler kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
Bilecik'te bilbordlara asılmış olan çocuklara yönelik sinema ve tiyatro etkinliğinin yer aldığı afişler kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğin tanıtıldığı bilboardlardaki afişler kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldı. Kolluk kuvvetlerin kişi veya kişilerin tespiti için çalışmalar başlatırken, yetkililer sorumluların bir an önce bulunmasını istediler. - BİLECİK
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