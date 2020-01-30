Bilboardlara çirkin saldırı - Son Dakika
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Bilboardlara çirkin saldırı

6 saat önce

Bilecik'te bilbordlara asılmış olan çocuklara yönelik sinema ve tiyatro etkinliğinin yer aldığı afişler kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldı.

Bilboardlara çirkin saldırı, System.String[]

Bilecik'te bilbordlara asılmış olan çocuklara yönelik sinema ve tiyatro etkinliğinin yer aldığı afişler kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldı.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğin tanıtıldığı bilboardlardaki afişler kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldı. Kolluk kuvvetlerin kişi veya kişilerin tespiti için çalışmalar başlatırken, yetkililer sorumluların bir an önce bulunmasını istediler. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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