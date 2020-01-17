BİLDEF, Bursa'nın meselelerini masaya yatırdı - Son Dakika

Bursa İl Dernekleri Federasyonu'na (BİLDEF) bağlı 20 dernek bir araya gelerek, Bursa'nın meselelerini tartıştı.



Bursa İl Dernekleri Federasyonu'na BİLDEF üye derneklerin yöneticileri kaynaşma ve tanışma toplantıda bir araya geldi. Doğanbey Mahallesi'ndeki Tuğsa İş Merkezinde yapılan toplantıda BİLDEF'E bağlı Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu (ARDEF), Bursa Anadolu Dernekleri Federasyonu (BADEF), Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Dernekleri (BAL-GÖÇ), Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD),Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE), Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu (BTDF), Ardahan Dernekleri Federasyonu (BUARDEF), Bursa Van Dernekleri Federasyonu (BURVANFED), Bursa Yozgatlılar Dernekleri Federasyonu( BUYODEF), Bursa Uludağ Yörük Türkmen Der. Federasyonu (BUTÜDEF), Orhaneli Keles Büyük Orhan Harmancık Federasyonu( DAĞDER), Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bursa Şubesi (DATÜB), Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu( KAİDERF), Kastamonu Dernekleri Federasyonu (KASDERFED), Muş Dernekleri Federasyonu ( MUŞDERFED), Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUDEF), Tüm Rumeliler dernekleri federasyonu ( RUMELİDEF), Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği (RİZEDER) ve Bursa Samsun Dernekler Federasyonu (SAMDEF) derneklerinin yöneticileri katıldı.



BİLDEF Başkanı Ramazan Alp, "Birbirimizi daha iyi yakından tanımak ve kaynaşmak için bir araya geldik. Hem de Bursa'nın sorunlarını çözmek için bir araya geldik. Her birimizin şehri farklı olsa da aynı çatı altında yaşıyoruz. Biz bu ülkeyi temsil ediyoruz. Bizler farklı dilleri konuşsak da farklı siyasi görüşlere ve dini inanışlara sahip olsak da bunlar bizim zenginliklerimizdir. Bu farklılıklardan bizlere zarar gelmez. Hepimiz barış ve hoşgörünün yanında olmalı, kardeşlik ve huzur içinde yaşamalıyız. BİLDEF olarak bizler öncülük yaptık. Bundan sonra belli aralıklarla bu toplantıları yapmalıyız. Ortak bir akılla hep birlikte faydalı işlere imza atacağız" dedi. - BURSA