Bildiğiniz Neymar'ı unutun! Dünyaca ünlü futbolcu yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Neymar'ı görenler tanıyamıyor. Copa America'da Arjantin'e kaybedilen final sonrası soluğu kuaförde alan Brezilyalı futbolcu, yeni imajıyla gündeme oturdu.

NEYMARI'I GÖRENLER TANIYAMIYOR

Sürekli imajını yenileyen Neymar, bu defa her zamankinden daha büyük bir değişikliğe imza attı. Kendine örgülü ve uzun sarı saçlar yaptıran Birezilyalı yıldızın yeni tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

İşte Neymar'ın yeni saçları: