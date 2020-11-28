Bildiğiniz 'patates'lere hiç benzemez! - Son Dakika

Bildiğiniz 'patates'lere hiç benzemez!

28.11.2020 07:37
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SAĞLIKLI BİR ÖĞÜNNarlı tatlı patates salatasıŞef Çiğdem Seferoğlu(6 KİŞİLİK)NE LAZIM?3-4 tatlı patates 1 adet taneleri ayıklanmış nar 1 demet kuzukulağı 1 su bardağı kıyılmış ceviz 1 çay bardağı haşlanmış firik 1 yemek kaşığı nar ekşisi 1 adet misket limon 4 yemek kaşığı zeytinyağı...

SAĞLIKLI BİR ÖĞÜN

Narlı tatlı patates salatası

Şef Çiğdem Seferoğlu

(6 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

3-4 tatlı patates

1 adet taneleri ayıklanmış nar

1 demet kuzukulağı

1 su bardağı kıyılmış ceviz

1 çay bardağı haşlanmış firik

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 adet misket limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

NASIL YAPARIM?

Patatesleri soyup, küp küp doğrayıp tuz ve biraz zeytinyağıyla yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyun.

Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

Bir çay bardağı firiği haşlayın ve süzün (Firik yerine, bulgur veya karabuğday da kullanılabilir).

1 demet kuzukulağını (roka da olabilir) yıkayıp doğrayın.

Fırınladığınız patatesleri, haşlayıp süzdüğünüz firiği, doğradığınız kuzukulağını, ince kıyılmış ceviz içini ve ayıklanmış narı genişçe bir kapta karıştırın.

Misket limonun önce kabuğunu rendeleyip suyunu sıkın. Ardından zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu da ekleyip çırparak bir sos hazırlayın.

Sosu ekleyerek salatayı servis edin.

ÇOK PRATİK

Tatlı patates ve pancar aioli

Şef İdil Yazar

(2 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

3 adet tatlı patates

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

4 adet haşlanmış pancar (hazır satılanlardan olabilir)

2 diş sarımsak

2 dal taze kekik

1 dal biberiye

1 yemek kaşığı mayonez

NASIL YAPARIM?

Patatesleri elma dilim doğrayın.

Zeytinyağı, sarımsak tozu, tuz, karabiber ve zeytinyağıyla harmanlayıp 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin.

Kalan malzemeleri blender'dan geçirin.

Tatlı patatesle servis edin.

İÇİNİZİ ISITACAK

Fesleğen ve kuru domatesli tatlı patates çorbası

Şef Müge Ergül

(6 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

4 orta boy tatlı patates

2 soğan

2-3 dal fesleğen

7-8 adet kuru domates (önceden sıcak suda bekletilmiş)

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı şeker

1.5 litre kemik suyu (ya da su)

NASIL YAPARIM?

Tereyağını tencerede eritin.

Büyük küpler halinde doğradığınız patates ve soğanları ekleyin.

Biraz kavurduktan sonra tuz, karabiber ve şekerle çeşnilendirin.

Renk almaya başladıktan sonra kemik suyu ilave edin.

Kaynaması için yüksek ateşte tutun. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alabilirsiniz.

Yaklaşık 30 dakika sonra, patates ve soğanlar yumuşacık olunca tüm çorbayı blender'dan geçirin.

Servis için ayrı bir tavada tereyağı ısıtıp içine kuru domatesleri ve ince ince doğradığınız fesleğeni koyun.

Yaklaşık 5 dakika yüksek ateşte karıştırarak domatesleri soteleyin.

Kaseye bu karışımı ekleyip çorbayı servis edin.

'UZUN SÜRE TOK KALMANIZI SAĞLAR'

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

? Tatlı patates rengini aldığı beta-karoten adlı antioksidan özelliği gösteren bileşenden ötürü çok faydalıdır.

? A vitamini açısından zengin olmasıyla hem cilt sağlığına iyi gelir hem de göz sağlığımızı korur.

? Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinizi yavaş yükseltir ve yavaş düşürür... Böylece daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

? Lif bakımından zengindir, bağırsak sağlığına iyi gelir.

? Potasyum ve C ile B6 vitaminleri de içerir. Antioksidan özellik göstererek kansere karşı korur.

? Kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

Bildiğiniz 'patates'lere hiç benzemez!

Zeytinyağı, Firik, Ceviz, Şef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bildiğiniz 'patates'lere hiç benzemez! - Son Dakika Magazin


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