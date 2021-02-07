Bildiğiniz tüm mucizevi kurtuluşları unutun! Bunun adı 'ölüme kafa atmak' - Son Dakika

Sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşılan, kaza anına ilişkin bir video, izleyenleri hayrete düşürdü. Ölümün teğet geçtiği görülen kazada, görüntüleri izleyenlerin yürekleri ağza geldi.

TREN YOLUNA GİRDİ, HAYATININ HATASINI YAPTI

Kameralara yansıyan görüntülerde, seyir halindeki bir tırın, tren yoluna girdiği görülüyor. Tam tren yoluna girdiği sırada önündeki araç giriş engelinin kalkması için yavaşlayan tır şoförü, bir anda kendisini yüreklerin ağza geldiği kazanın ortasında buluyor.

YARA BİLE ALMADAN ARAÇTAN ÇIKTI

Görüntülerde engelin kalkması için duran tıra, karşıdan hızla gelen trenin çarptığı görülüyor. Hızla çarpan trenin ardından ikiye ayrılan tırdan, şoför yara bile almadan aracın kapısını açarak dışarı çıkıyor. Şaşkına çeviren görüntü sonrası sosyal medyada kullanıcılar, "Azrail geçti geçti.", "Allah sana yaşama şansı vermiş." şeklinde yorumlar yaptı.