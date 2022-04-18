Bıldırcın "Edi"nin sahibi ile dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bıldırcın "Edi"nin sahibi ile dostluğu görenleri şaşırtıyor

18.04.2022 12:18

Yalova'da kamp tesisi işletmecisi Ahmet Yiğit'in, arkadaşından henüz yavruyken alıp beslediği bıldırcın "Edi" ile kurduğu yakınlık görenleri şaşırtıyor.

Yalova'da kamp tesisi işletmecisi Ahmet Yiğit'in, arkadaşından henüz yavruyken alıp beslediği bıldırcın "Edi" ile kurduğu yakınlık görenleri şaşırtıyor.

Yalova merkeze bağlı Kurtköy'de oturan, Yalova Ekotruzim ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Yiğit, bir yıl önce arkadaşından aldığı iki bıldırcını orman içindeki arazisine götürdü. Ancak bir süre sonra bıldırcınlardan biri öldü.

İki bıldırcını alma hikayesini anlatan Yiğit, AA muhabirine, "Bir arkadaşımdan almıştım. O zaman çok küçüktüler. Büdü kısmi felç geçirdi ve öldü. Edi'yi de evde kendim büyütmeye başladım. Benimle birlikte sabahları kahvaltı yapıyor. Arabayla gezmeye giderken yanımda götürüyorum. Çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

Bıldırcın Edi'nin köpeğiyle ilişkisine de değinen hayvansever Ahmet Yiğit, "Bir köpekle kuşun dost olduğunu burada gördüm. Edi ile köpeğim çok iyi anlaşıyor. Hayvanları çok sevdiğim için doğada birlikte yaşamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yiğit, bıldırcın Edi'yi, piknik ve mesire alanı olarak kullandığı arazisine gelen misafirlerle de bir araya getiriyor.

Köyünde kahvaltı salonu ve kamp tesisi işletmeciliği yapan Ahmet Yiğit, tabiatın ortasında kümes hayvanlarının da olduğu çok sayıda hayvana bakıyor.

Kısa sürede çok sayıda hayrana ulaşan bıldırcın "Edi", en fazla kıvırcık marul yemeyi ve kendisini sevenlerin masaj yapmasını seviyor.

Doğaya saldığı Edi'ye uçma eğitimi vermesine rağmen kendisinden ayrılmadığını anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Doğaya gitmesi için uçma eğitimleri veriyorum ama gitmek istemiyor. Biz de beraber yaşıyoruz. Edi, kıvırcık ve ekmeği çok seviyor. Evin içerisinde serbest bir şekilde istediği yeri geziyor. Benim için de güzel oluyor. Ben yemek filan hazırlarken bana yanaşıyor ve ayaklarıma gagasıyla vuruyor. Ben de karnını doyuruyorum. Günde bir tane yumurta yapıyor. Özellikle küçük yaşta çocukların bıldırcın yumurtası yemeleri tavsiye ediliyor. Bu kapsamda muhabbet kuşu besleyenlere bıldırcın beslemelerini de tavsiye ederim."

Tesise sık sık geldiğini anlatan Yunus Emrah Dönmez, küçüklüğünden itibaren Edi'yi bildiğini ve sosyal medyadan da takip ettiğini söyledi. Tesise geldiklerinde masada ağırladıkları Edi'nin hal ve hareketlerinden ne istediğini artık anladıklarını ifade etti.

Bıldırcın Edi nin sahibi ile dostluğu görenleri şaşırtıyor
Bıldırcın Edi nin sahibi ile dostluğu görenleri şaşırtıyor
Bıldırcın Edi nin sahibi ile dostluğu görenleri şaşırtıyor
Bıldırcın Edi nin sahibi ile dostluğu görenleri şaşırtıyor

YORUMLAR
500
Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor Hadise'nin Müstakbel Görümcesiyle Yaptığı Paylaşım Şaşırttı Hadise'nin Müstakbel Görümcesiyle Yaptığı Paylaşım Şaşırttı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bıldırcın 'Edi'nin sahibi ile dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
12:56 Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: 'Ya cevap ver ya hesap ver'
12:31 Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla paylaştığı yazıyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
12:20 Meslekten ihraç edilmişti! "Rockçı İmam" görevine geri dönmek için AİHM'ye başvuracak
12:13 Başkan Gültekin Uysal'ın sözleri kriz yaratmıştı! Davutoğlu'na gece vakti Kılıçdaroğlu'ndan telefon
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 13:11:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bıldırcın "Edi"nin sahibi ile dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement