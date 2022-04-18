Bıldırcın "Edi"nin sahibi ile dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Yalova'da kamp tesisi işletmecisi Ahmet Yiğit'in, arkadaşından henüz yavruyken alıp beslediği bıldırcın "Edi" ile kurduğu yakınlık görenleri şaşırtıyor.

Yalova merkeze bağlı Kurtköy'de oturan, Yalova Ekotruzim ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Yiğit, bir yıl önce arkadaşından aldığı iki bıldırcını orman içindeki arazisine götürdü. Ancak bir süre sonra bıldırcınlardan biri öldü.

İki bıldırcını alma hikayesini anlatan Yiğit, AA muhabirine, "Bir arkadaşımdan almıştım. O zaman çok küçüktüler. Büdü kısmi felç geçirdi ve öldü. Edi'yi de evde kendim büyütmeye başladım. Benimle birlikte sabahları kahvaltı yapıyor. Arabayla gezmeye giderken yanımda götürüyorum. Çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

Bıldırcın Edi'nin köpeğiyle ilişkisine de değinen hayvansever Ahmet Yiğit, "Bir köpekle kuşun dost olduğunu burada gördüm. Edi ile köpeğim çok iyi anlaşıyor. Hayvanları çok sevdiğim için doğada birlikte yaşamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yiğit, bıldırcın Edi'yi, piknik ve mesire alanı olarak kullandığı arazisine gelen misafirlerle de bir araya getiriyor.

Köyünde kahvaltı salonu ve kamp tesisi işletmeciliği yapan Ahmet Yiğit, tabiatın ortasında kümes hayvanlarının da olduğu çok sayıda hayvana bakıyor.

Kısa sürede çok sayıda hayrana ulaşan bıldırcın "Edi", en fazla kıvırcık marul yemeyi ve kendisini sevenlerin masaj yapmasını seviyor.

Doğaya saldığı Edi'ye uçma eğitimi vermesine rağmen kendisinden ayrılmadığını anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Doğaya gitmesi için uçma eğitimleri veriyorum ama gitmek istemiyor. Biz de beraber yaşıyoruz. Edi, kıvırcık ve ekmeği çok seviyor. Evin içerisinde serbest bir şekilde istediği yeri geziyor. Benim için de güzel oluyor. Ben yemek filan hazırlarken bana yanaşıyor ve ayaklarıma gagasıyla vuruyor. Ben de karnını doyuruyorum. Günde bir tane yumurta yapıyor. Özellikle küçük yaşta çocukların bıldırcın yumurtası yemeleri tavsiye ediliyor. Bu kapsamda muhabbet kuşu besleyenlere bıldırcın beslemelerini de tavsiye ederim."

Tesise sık sık geldiğini anlatan Yunus Emrah Dönmez, küçüklüğünden itibaren Edi'yi bildiğini ve sosyal medyadan da takip ettiğini söyledi. Tesise geldiklerinde masada ağırladıkları Edi'nin hal ve hareketlerinden ne istediğini artık anladıklarını ifade etti.