Bıldırcın sesi çıkaran cihazla ava ceza

Konya'da, bıldırcın sesi çıkaran cihazla kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi, Başarakavak Mahallesi'nde kara avcılarına yönelik yaptığı rutin denetim ve kontrollerde, avlanmada kullanımı yasak olan bıldırcın sesi cihazıyla av yaptığı öne sürülen 2 kişiyi yakaladı.

Milli parklar görevlileri cihaza el koyarken, şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.