Son Dakika Haberleri: Bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanan 2 şahıs yakalandı
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Bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanan 2 şahıs yakalandı

14 dakika önce

Elazığ'da bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanan 2 şahıs yakalandı.

Bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanan 2 şahıs yakalandı, System.String[]

Elazığ'da bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanan 2 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi'ne bağlı ekipler, av koruma kontrolü nedeniyle sahada çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihaz ile usulsüz avlanan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan elektronik cihazın yanı sıra ölü bıldırcın ele geçirildi.Şahıslar hakkında usulsüz avlanmadan dolayı yasal işlem yapıldı.


Öteyandan saha çalışmasında 3 tane bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildiği belirtildi. - ELAZIĞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:07 Kaynak: İHA
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