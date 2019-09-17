Elazığ'da bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanan 2 şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi'ne bağlı ekipler, av koruma kontrolü nedeniyle sahada çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihaz ile usulsüz avlanan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan elektronik cihazın yanı sıra ölü bıldırcın ele geçirildi.Şahıslar hakkında usulsüz avlanmadan dolayı yasal işlem yapıldı.



Öteyandan saha çalışmasında 3 tane bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildiği belirtildi. - ELAZIĞ