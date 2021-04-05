'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (3) - Son Dakika

'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (3)

05.04.2021 15:11
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (3), System.String[]

4 GÜN GÖZALTI SÜRESİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si Ankara, diğerleri İstanbul ve Kocaeli'de gözaltına alınan emekli amiraller, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

4 GÜN GÖZALTI SÜRESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si Ankara, diğerleri İstanbul ve Kocaeli'de gözaltına alınan emekli amiraller, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Emekli amiraller için 4 gün gözaltı süresi verildiği öğrenildi.

ARAŞTIRMACI YAZARGözaltındaki 10 emekli amiralden bazıları, Balyoz ve Ergenekon davası kapsamında hapis yattı, bazıları da bu dava süreçlerinde görevinden istifa etti.Bildirinin en başında imzası bulunan ve çeşitli savaş gemilerinde görev yapan emekli Tuğamiral Ergun Mengi, 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) tuğamiral rütbesiyle emekli oldu. Emekliliğinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışan Mengi, araştırmacı yazar olarak faaliyetlerini sürdürüyor.ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİBildirideki imza listesinde ikinci sırada yer alan emekli Tuğamiral Alaettin Sevim ise 2011 yılında Ergenekon Davası kapsamında tutuklandı ve 2014 yılında tahliye edildi. Sevim, şu anda Piri Reis Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.Emekli Koramiral Atilla Kezek ise 2007-2008 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 2008-2009 yılları arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2009-2011 yılları arasında Mayın Filosu Komutanlığı ve 2011-2012 yılları arasında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2012-2013 tarihleri arasında Güney Deniz Saha Komutanlığı görevini yerine getiren Kezek, 03 Ağustos 2013 tarihli atama emri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine atandı ve 01 Kasım 2013 tarihinde de emekliye ayrıldı.'MAVİ VATAN'IN İSİM BABASIEmekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, Balyoz davasında yargılandı ve 18 yıl ceza aldı. Daha sonra 2014'ten itibaren yapılan yeniden yargılamada, sahte deliller üstünden kendisine iftira atıldığı anlaşılınca beraat etti. Gürdeniz, Türkiye'nin denizlerde sürdürdüğü 'Mavi Vatan' doktrininin isim babası olarak biliniyor.Emekli Tuğamiral Nadir Hakan Eraydın da yaklaşık 30 yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptıktan sonra emekli oldu. Balyoz davasında tutuklanan ve bir süre hapis yatan Nadir Hakan Eraydın, şu anda özel bir şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Emekli Tuğamiral Bülent Olcay, 1988 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Balyoz davasında yargılanan Olcay, 997 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat ederek 01 Eylül 2014 tarihinde mesleğe geri döndü. 2016-2018 yılları arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı görevini yürüten Olcay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı'na atandıktan sonra 02 Ağustos 2019 tarihinde emekliliğe sevk edildi.Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. Görevinden istifa ederek ayrılan Ertürk, daha sonra CHP'ye katılarak burada yaklaşık 5 yıl faaliyette bulundu. 12 Kasım 2014'te CHP'den istifa eden Ertürk, Türkiye, Avrupa ve Amerika'da yayın yapan 25'i aşkın dergi, gazete ve internet gazeteciliği yapan sitede köşe yazarlığı yapıyor.Emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Tuğamiral Turgay Erdağ ve emekli Tümamiral Ali Sadi Ünsal da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaparken Balyoz davası kapsamında bir süre hapis yattı.

Gökhan CEYLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA,


Terörle Mücadele Şubesi, Gözaltı, Ankara, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (3) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (3) - Son Dakika
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