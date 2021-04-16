'Bildiri' soruşturmasında 7 kişi daha ifadeye çağrıldı (2) - Son Dakika

BİLDİRİ HAZIRLANMASINDA FAALİYETLERİ TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'bildiri' soruşturması kapsamında, emekli amiraller Ali Yüksel Önel, Işık Biren, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'a 22 Nisan Perşembe günü Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermeleri için tebligat gönderildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 şüphelinin, daha önce incelenen dijital materyallere ilişkin inceleme raporlarının değerlendirilmesi sonucu soruşturma kapsamındaki bildirinin hazırlanmasında ve yayımlanmasında faaliyette bulunduklarının tespit edildiği öğrenildi. Bu kişilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerinin, delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de tespitine yönelik yapıldığı belirtildi.Öte yandan savcılığın, şüpheliler hakkında, yaşları ve koronavirüs salgını nedeniyle gözaltı kararı yerine ifadeye çağırma işlemi uygulandığı kaydedildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,