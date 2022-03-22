Bildiri yayınlayan amirallerin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Haklarında 'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan iddianame hazırlanan 103 emekli amiralin yargılanmasına devam edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkındaki iddianameyi tamamlamış ve hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Haklarında 'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen emekli amirallerin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmada amirallerden Erdem Caner Bener, Ergun Mengi, Engin Heper ve Osman Nadir Kınay savunma yaptı. Bener ve Heper bildiride Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemini, Montrö'nün feshi veya tadilinin Türkiye'nin aleyhinde olacağını bildikleri için bu açıklamayı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla imzalama ihtiyacı hissettiklerini söyledi. Mengi ise yapılan açıklamanın benzerlerinin ifade özgürlüğü olarak kabul edildiğini belirterek, "Montrö bu ülkenin egemenliğidir. Montrö olmasaydı 2. Dünya Savaşı'nın ortasında kalacaktık. Duyuruda yer alan 'aksi takdirde' ifadesi bir önceki cümleyi işaret eder. Bu duyuru örgütlü ve planlı bir şekilde gizli olarak hazırlanmadı. İmzalayanlar hiçbir araya gelmedi" dedi. Kınay ise Whatsapp grubunda diğer amirallerin katıldığını görünce kendisinin de katıldığını ifade ederek, "Benim onayımı verdiğim metinde 'Yüce Türk Milleti' ibaresi yoktu. İfade özgürlüğü kapsamında duyurunun yayımlanmasına izin verdim. Muvazzaf askerlerle de hiçbir bağlantım yoktur" diye konuştu.

Sanıkların ve sanık avukatlarının beyanını dinleyen mahkeme, diğer sanıkların da ertesi gün dinlenmesi için duruşmayı erteledi. - ANKARA