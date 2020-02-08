Bildirimi zorunlu hale gelmişti, toplu tüketim yerlerinde 14 alerjen madde esas alınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bildirimi zorunlu hale gelmişti, toplu tüketim yerlerinde 14 alerjen madde esas alınacak - Son Dakika

Bildirimi zorunlu hale gelmişti, toplu tüketim yerlerinde 14 alerjen madde esas alınacak

12 dakika önce

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'ne göre, 1 Ocak'tan itibaren alerjen bildirimi zorunlu hale gelen toplu tüketim yerlerinde 14 alerjen madde esas alınacak.

Bildirimi zorunlu hale gelmişti, toplu tüketim yerlerinde 14 alerjen madde esas alınacak, System.String[]

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'ne göre, 1 Ocak'tan itibaren alerjen bildirimi zorunlu hale gelen toplu tüketim yerlerinde 14 alerjen madde esas alınacak.


Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürürlüğü koyulan, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği değişikliği ile toplu tüketim işletmelerinde son tüketiciye sunulacak gıdaları ve mesafeli satış dahil olmak üzere gıda satış yerlerinin sorumluluklarını da kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.


Açıklamada, görüşlerine de yer ver verilen İl Tarım Müdürü Sırrı Yılmaz, Kırıkkale'de toplu tüketim işletme sahiplerine yönelik "Gıda Alerjen Uyarısı" konulu eğitim toplantıları yapıldığını belirterek, "Alerjen bildirimi yapılırken belirtilen 14 alerjen madde esas alınacak ve bu bildirim afiş, yazı tahtası, menüler vasıtasıyla yapılacaktır. Ayrıca hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılması da zorunlu hale getirilmiştir" dedi.


Yılmaz, İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından da toplu tüketim işletmesi sahiplerine yönelik "Gıda Alerjen Uyarısı" konulu eğitim toplantılarının düzenlendiğini belirtti.


İl genelinde faaliyet gösteren toplu tüketim yerlerinde incelemelerde bulunan Yılmaz, ziyaret ettiği Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli'ye yönetmelik değişikliği ile il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim yerlerine ve toplu tüketim işletmelerine getirilen yükümlülükler hakkında bilgiler aktardı.


"Alerjen bildirimi yapılırken belirtilen 14 alerjen madde esas alınacak"


Ürünlerde gıda kaynaklı alerjenlerin bulunup bulunmadığı uyarısının ve yönetmelikle belirlenmiş özellikle 14 gıda alerjenine yönelik uyarı broşürlerinin tüketiciye sunulması gerektiğini belirten Yılmaz, "Alerjen bildirimi yapılırken belirtilen 14 alerjen madde esas alınacak ve bu bildirim afiş, yazı tahtası, menüler vasıtasıyla yapılacaktır. Ayrıca hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılması da zorunlu hale getirilmiştir. Tüm işletmelerimizi ve tüketicilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.


Besin değeri bildirim zorunluluğu ile obeziteyle mücadelenin de amaçlandığını dile getiren Yılmaz, "14 alerjen maddenin; gluten içeren tahıllar, yumurta, hardal, kereviz, yer fıstığı, acı bakla, balık, soya fasulyesi, sert kabuklu meyveler, deniz kabukluları ve yumuşakçaları, susam tohumu, süt ve bunların ürünleri ile kükürt dioksit ve sülfitler olarak belirtiliyor" ifadelerine yer verdi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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