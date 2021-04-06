Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiral için çok sert ifadeler kullandı. Bahçeli konuşmasında "104'lükler büyük suç işlemiştir. Bu suç cezasız kalamaz. mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?" sözlerine yer verdi.

GÖZALTINDAKİ AMİRALİN EŞİNDEN YANIT

Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt bildiriye imza atan 104 emekli amiralden Cem Gürdeniz'in eşi Rengi Gürdeniz'den geldi. ildirinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında eşi gözaltına alınan Rengi Gürdeniz, sosyal medya hesabından Bahçeli'ye cevaben şu satırlara yer verdi: "Mavi Vatan'ı bu çürüklerle nasıl savunacağız demiş. Devlet Bahçeli, kullandığınız terimi bile o çürük dediğiniz insanlardan biri yarattı."

İşte Rengi Gürdeniz'in o paylaşımı;