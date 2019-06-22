Son Dakika Haberleri: BİLECEK Dinlenme tesisinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan 3 şüpheli tutuklandı
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BİLECEK Dinlenme tesisinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan 3 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Dinlenme tesisinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan 3 şüpheli tutuklandıBİLECİK'in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, içinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan bir kadının çantasını çaldığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak...

Dinlenme tesisinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan 3 şüpheli tutuklandı
BİLECİK'in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, içinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan bir kadının çantasını çaldığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'den 10 gün önce bir otomobil kiralayan H.M. (45), S.U. (43) ve D.A. (46), Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisine gitti. Tesise yemek yemek için gelen İ.Ç. isimli kadını takip eden 3 şüpheli kafe bölümünde kadının çantasını çalarak ortadan kayboldu. İ.Ç. çantasının çalındığını fark ederek polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin H.M., kadınlar S.U. ve D.A. olduğu belirledi. Yaklaşık 10 gün çalışmaların ardından şüpheliler Eskişehir kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Ancak çalınan ziynet eşyaları bulunamadı.
Şüphelilerden D.A. isimli kadının 4.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Bozüyük ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2'si kadın 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
BİLECEK Dinlenme tesisinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan 3 şüpheli tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:07 Kaynak: DHA
Bilecik, Polis, Bozüyük, Güncel
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