Bilecik 1. Amatör Lig 18 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

Bilecik 1. Amatör Lig 18 Temmuz'da başlayacak

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Bilecik 1. Amatör Lig 18 Temmuz'da başlayacağını belirterek, "Ligde kalan 4 maç TFF'de onaylanan statülerine uygun olarak tamamlanacaktır" dedi.

Bilecik 1. Amatör Lig 18 Temmuz'da başlayacak, System.String[]

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Bilecik 1. Amatör Lig 18 Temmuz'da başlayacağını belirterek, "Ligde kalan 4 maç TFF'de onaylanan statülerine uygun olarak tamamlanacaktır" dedi.

Tosun yaptığı yazılı açıklamada, "Liglerin bitmesine 4 haftası ve BAL temsilcisi Vitraspor ligden düşmediği sürece baraj müsabakaları da statülere uygun olarak tamamlanacaktır. Futbol İl Temsilcimizin katılımı ile kulüplerle bir toplantı yaparak, kulüplere müsabaka programı ve pandemi şartlarında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun önerileri doğrultusunda yapılması ve uygulanması gereken kurallar konusunda bilgi verilecektir. BAL ve yerel lig takımları arasında oynanması gereken BAL baraj müsabakaları BAL grup müsabakalarının tamamlandığı haftadan sonraki 7 gün içinde oynatılacaktır. ASKF, Futbol İl Temsilcilerimiz bu süreçte Valilik, Belediye Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Pandemi Kurulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve taban birlikleriyle iş birliği yapacaklardır" dedi.

"2 Amatör Lig başlamayacak"

Tosun ayrıca, Bilecik, Nevşehir Ordu, Sivas, Van ve Kırıkkale illerinde 2. Amatör Ligler henüz başlamamış olup bu süreçten sonra statüleri onaylanmış olsa dahi oynatılmayacağını söyledi. - BİLECİK

Türkiye Futbol Federasyonu, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 02:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecik 1. Amatör Lig 18 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika Spor
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