Bilecik 1 Amatör Lig'de 16'ıncı Hafta Geride Kaldı

Bilecik
1 Amatör Lig'de 16'ıncı hafta geride kalırken, grup lideri 1308 Osmaneli
Belediyespor kendi evinde farklı kazandı.
Bilecik 1 Amatör Lig'de 16'ıncı haftanın açılış maçında 26 Ocak
cumartesi günü saat 14: O0'da Osmaneli İlçe Stadı'nda grup lideri 1308 Osmaneli Belediyespor, Bozüyük
temsilcisi İçköyspor'u 5-0 yendi. Günün diğer bir maçında Pazaryeri
İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada Pazaryerispor ligin puansız tek takımı Kürespor'u konuk etti. Maçı Pazaryerispor 5-2 kazanarak, düşme hattında biraz nefes aldı. Ligin 27 Ocak pazar günü oynanan müsabakalarında Bozüyük Sentetik Sahada saat 14: 00'da oynanan müsabakada Yeşilyurtspor, Akpınarspor'u 4-2, Gölpazarı
İlçe Toprak Saha'sında Gölpazarı Belediyespor kendi evinde Bayırköyspor'a 1-0 kaybetti. Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada Osmaneli Gençlerbirliğispor, Bilecik Gençlerbirliğispor 1-0 yenerken, günün son maçında Bilecik Edebali Stadı
'nda oynanan 1299 Bilecik Kulübü, Söğütspor maçını ev sahibi ekip 4-2 kazanması bildi. Haftayı Bilecikspor ise; BAY geçti.
Haftanın puan durumu
Bu sonuçlar sonrası 1308 Osmaneli Belediyespor 42 puanla liderliği sürdürürken, en yakın takipçisi Bayırköyspor 37 puana çıktı. Bilecikspor 30 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Yeşilyurtspor 27 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Bu takımlarından ardından 26 puanla 1299 Bilecik Kulübü, 23 puanla Söğütspor, 18 puanla Gölpazarı Belediyespor, 17 puanla İçköyspor, 16 puanla Pazaryerispor, 12 puanla Bilecik Gençlerbirliğispor takip etti. Ligin son 3 sırası 11 puanla Osmaneli Gençlerbiliğispor, 9 puanla Akpınarspor ve henüz puanı bulunmayan Kürespor yer aldı.
17'inci hafta programı
Ligin 17'inci haftasında açılış maçında 2 Şubat cumartesi günü saat 14: 00'da 3 müsabaka ile başlayacak. İlk mücadele Bilecik Edebali Stadı'nda Bilecik Gençlerbirliğispor-Pazaryerispor, Bozüyük Sentetik Sahada Akpınarspor-1299 Bilecik Kulübü, Söğüt Sentetik Sahada Söğütspor-Osmaneli Gençlerbiliğispor mücadele edecek. 3 Şubat pazar günü ise saat 14: 00'da oynanacak 3 müsabaka ile 17'inci hafta sona erecek. Bu müsabakalar ise; Bilecik Edebali Stadı'nda Bilecikspor-Yeşilyurtspor, Bozüyük Sentetik Sahada Bozüyük İçköyspor-Gölpazarı Belediyespor, Söğüt Sentetik Sahada, Kürespor-1308 Osmaneli Belediyespor karşı karşıya gelecek. Bayırköyspor haftayı BAY geçecek. - BİLECİK