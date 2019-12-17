Bilecik 1. Amatör Lig'de ilk yarı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecik 1. Amatör Lig'de ilk yarı sona erdi - Son Dakika Spor

Bilecik 1. Amatör Lig'de ilk yarı sona erdi

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonunun ilk yarısı geride kalırken, ilk yarıyı 1308 Osmaneli Belediyespor lider bitirdi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de ilk yarı sona erdi, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonunun ilk yarısı geride kalırken, ilk yarıyı 1308 Osmaneli Belediyespor lider bitirdi.


Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonunun ilk yarısı 13 haftada oynanan müsabakalar sonrası geride kalırken, ligin ilk sırasında 34 puanlı 1308 Osmaneli Belediyespor, 33 puanlı Bayırköyspor, 33 puanlı İçköyspor ve 30 puanlı Bilecikspor tamamladı. Ligin ilk yarısında en fazla golü 51 golle Bilecikspor bulurken, kalesinde gördüğü 7 golle en az ol yiyen takım ise lider 1308 Osmaneli Belediyespor oldu. Lige şampiyonluk parolası ile Bilecikspor rakiplerine karşı aldığı 3 mağlubiyetle hayal kırıklığı oluştururken, ligin en aldığı aldığı 1 puanla Güneşspor yer aldı. Ligin ilk yarısında mağlubiyet alamayan takım kalmazken, 13 takımlı ligde 78 takım beraberlik ile tanışamadı. Ligde en çok golü yiyen takım 68 golle Güneşspor olurken, ligin en iyi averajı +42 ile Bilecikspor elde etti.


Öte yandan Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonunun ikinci yarısı 11-12 Ocak 2020 günü oynanacak müsabakalar ile başlayacak. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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