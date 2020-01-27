Bilecik 1. Amatör Lig'in yeni lideri Bayırköyspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecik 1. Amatör Lig'in yeni lideri Bayırköyspor - Son Dakika Spor

Bilecik 1. Amatör Lig'in yeni lideri Bayırköyspor

6 saat önce

Bayırköyspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor müsabakasını 5-1 kazanarak ligin liderliğine yükseldi.

Bilecik 1. Amatör Lig'in yeni lideri Bayırköyspor, System.String[]

Bayırköyspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor müsabakasını 5-1 kazanarak ligin liderliğine yükseldi.


Bilecik 1. Amatör Lig 16'ıncı hafta müsabakasında Bayırköyspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor müsabakasını 5-1 kazanırken, ligin lideri 1308 Osmaneli Belediyespor'un puan kaybetmesinin ardından ligde liderliğe yükseldi. Bilecik Sentetik Sahada oynana müsabakaya iyi başlayan Bayırköyspor maçın 11'inci dakikasında Besim Aytekin'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 14'üncü dakikasında Mesut Yılmaz Bayırköyspor'un ikinci golünü kaydetti. maçın 30'uncu dakikasında Besim Aytekin kendisinin ikinci takımının 3'üncü golünü kaydederken, ilk yarı 3-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan Bayırköyspor maçın 63'üncü dakikasında Mesut Yılmaz'ın golüyle durumu 4-0'a getirdi. Maçın 75'inci dakikasında nadir gelişen Bilecik Gençlerbirliği Spor atağında ev sahibi takım bir penaltı atışı kazanırken, bu atış golle sonuçlandı. Bu golle durum 4-1' gelirken, maçın 90'ıncı dakikasında Bayırköysporlu futbolcu Eğit Tabak maçın sorunu belirleyen golün attı. Bu golle maç 5-1 sonuçlanırken, Bayırköyspor 42 punala liderliğe yükseldi. 1308 Osmaneli Belediyespor, Akpınarspor deplasmanında 1-1'lik skorla dönmesinin ardından 40 puanla yükselerek ligde ikinci sıraya geriledi. - BİLECİK

Gençlerbirliği, Osmaneli, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için kural hatası başvurusu yapacak
Sergen sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan para almayacak! Sergen Yalçın'ın yıllar önce attığı tweetler tekrar gündem oldu! Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 19:35:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik 1. Amatör Lig'in yeni lideri Bayırköyspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]