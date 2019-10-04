Son Dakika Haberleri: Bilecik "1. Hafızlık İcazet Programı" yapıldı
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Bilecik "1. Hafızlık İcazet Programı" yapıldı

1 saat önce

Bilecik'te "1. Hafızlık İcazet Programı" gerçekleştirildi.

Bilecik

Bilecik'te "1. Hafızlık İcazet Programı" gerçekleştirildi.

Kayıboyu Camisinde düzenlenen programda kent genelinde hafızlık mertebesine ulaşan 12 çocuğa belgeleri verildi.

Törene katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde hafızlık ve Kur'an kurslarına büyük ilgi olduğunu söyledi.

Gençlerin Kur'an okumasının yanında memleketine hayırlı evlatlar olması için de gayret gösterdiklerini ifade eden İşleyen, "Hamd olsun yüzlerce binlerce öğrencimiz bu kurslara katılıyor. Burada çocuklar sadece Kur'an okumayı değil adabımuaşeret öğreniyorlar. Sesin güzelliğini önemsiyoruz ama amacımız bunun yanında memleketine, devletine, dünyasına katkı sağlayacak evlatlar yetiştirmek." görüşlerini aktardı.

Bilecik Müftüsü Necati Akkuş da şehirde 23 yıldır hafız çıkmadığını vurgulayarak, "Allah'a sonsuz şükürler olsun kentimizden 23 hafız çıktı. Bunların 12'si bugün icazet töreniyle belgelerini alacak." diye konuştu.

İcazet programına Vali Şentürk, Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Gürses, kurum ve daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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