Bilecik 1. Osb'de 40 Yıllık Çam Ağaçları Kökünden Kesildi
57 dakika önce
Bilecik 1. OSB'de 40 yıllık çam ağaçları kökünden kesildi OSB yönetimi gerekçe olarak "Elektrik tellerine değiyordu" dediBİLECİK - Bilecik'te 1976 yılında kurulan 1.
Bilecik
1. OSB
'de 40 yıllık çam ağaçları kökünden kesildi
OSB yönetimi gerekçe olarak "Elektrik tellerine değiyordu" dedi
BİLECİK - Bilecik'te 1976 yılında kurulan 1. Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu binası girişinde bulunan ve boyları 20 metreyi bulan yaklaşık 40 yılık çam ağacından 4'ünün dibinden kesilmesi tepkilere neden oldu. Bu tepkilere 1. OSB yetkileri "Çamların dalları elektrik dallarına zarar verecekti ondan kesildi" ifadelerine yer verdi.
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi
hizmet veren 1. OSB 2. Cadde üzerinde hizmet veren 1. OSB Yönetim Kurulu binası önünde yaklaşık 40 yıllık çam ağaçlarının bina giriş kapısının önünde sağlı sollu 2 tanesi geçtiğimiz hafta kesildi. Bu hafta da yönetim tarafından bunların önlerinde bulunan bodur çam diye adlandırılan çamlar kesilmeye başlandı. Bu esnada olayı duyan kentteki bazı ajans temsilcileri hemen bölgeye gitti. Ağaçları kesen şahıslar, basın mensuplarını görünce çalışmalarına hemen son verdiler. Basın mensuplarının yanına gelen 1. OSB çalışanı bir yetkili, ağaçların artık elektrik tellerine dayandığı bu nedenle herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için kestikleri ve bazılarına da budadıklarını" söyledi.
Öte yandan vatandaşlar, binasının önünün açılması için 40 yıllık bu ağaçların kesildiğini belirterek neden budanmadığı sordular.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:38 Kaynak: İHA
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