Son Dakika Haberleri: Bilecik 2. Amatör Lig'de 1992 Yeniköyspor Lige İyi Başladı

Bilecik 2. Amatör Lig'de 1992 Yeniköyspor Lige İyi Başladı

1 saat önce

Bilecik 2. Amatör Lig A grubu 2'inci hafta geride kalırken, Vezirhanspor ve 1992 Yeniköyspor ligde 2'de 2 yaparak, iyi bir başlangıç yaptılar.

Bilecik 2. Amatör Lig'de 1992 Yeniköyspor Lige İyi Başladı, System.String[]
Bilecik 2. Amatör Lig A grubu 2'inci hafta geride kalırken, Vezirhanspor ve 1992 Yeniköyspor ligde 2'de 2 yaparak, iyi bir başlangıç yaptılar.

Bilecik 2. Amatör Lig A grubu 2'inci hafta oynanan 3 müsabaka ile geride kalırken, Vezirhanspor ve 1992 Yeniköyspor ligde 2'de 2 yaparak, iyi bir başlangıç yaptılar. Bilecik Sentetik Saha'da oynana 1992 Yeniköyspor, Ertuğrulspor müsabakasının ilk yarısında iki takım birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan 1992 Yeniköyspor, maçın 86'ıncı dakikasında Atakan Toku ile bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, 1992 Yeniköyspor maçı 1-0 kazanarak, ligde 2'de 2 yaptı.

Ligin diğer bir 2'de 2 yapan takımı Vezirhanspor, Söğüt Sentetik Saha'da karşılaştığı Çaltıspor'u 3-0 yenerek, ligde averajla liderliğe yükseldi. Ligin son maçında Pazaryeri Sentetik Saha'sında oynanan Kınıkspor, Küplüspor maçını deplasman ekibi Küplüspor 3-0 kazandı. Bu skorlardan sonra ligde liderliği 6'şar puanla Vezirhanspor ile 1992 Yeniköyspor paylaşırken, 3 puanlı Ertuğrulspor ve Küplüspor ligde 3 ve 4'üncü sırayı paylaştı. Henüz ligde puanı bulunmayan Çaltıspor ve Kınıkspor 5 ve 6 sıraları paylaştı.

Öte yandan Kınıkspor ligden çekilirken, ligin 3'üncü haftasında Ertuğrulspor-Vezirhanspor, Çaltıspor-Küplüspor, 1992 Yeniköyspor-Kınıkspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:24 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor 25 Yılda 3 Farklı Partiden 5 Kez Aday Olan MHP'li İsim, Belediye Başkanı Seçildi AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:28:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik 2. Amatör Lig'de 1992 Yeniköyspor Lige İyi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]