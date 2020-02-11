Bilecik 2. Amatör Lig kur'aları çekildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecik 2. Amatör Lig kur'aları çekildi - Son Dakika Spor

Bilecik 2. Amatör Lig kur'aları çekildi

6 saat önce

Bilecik 2. Amatör Ligi 2020 sezonu için fikstür kura çekimleri, 13 takımın temsilcisinin katılımı ile yapıldı.

Bilecik 2. Amatör Lig kur'aları çekildi, System.String[]

Bilecik 2. Amatör Ligi 2020 sezonu için fikstür kura çekimleri, 13 takımın temsilcisinin katılımı ile yapıldı.


Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) il binasında 2. Amatör Lig'e katılacak 13 takımın kulüp başkanı ve yöneticilerinin katıldığı kura çekimi ile 2020 sezonunda oynanacak maçlar belli oldu.


Kura çekimi öncesi Bilecik'teki spor kulüplerinin sorunları ele alınırken, 2020 sezonunun 4-5 Nisan tarihlerinde başlayacağı belirtildi. Tüm takımlara başarılar dileyen Bilecik Amatör Spor Kulübü Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, "Hedefsiz hiçbir şey olmaz, hedefiniz şampiyonluk7 olması lazım. Ben öncelikle iyi bir lig olmasını centilmence bir lig olmasını temenni ediyorum. Bütün kulüplerimize de başarılar diliyorum. Başvuru yapan 13 takımı A ve B grubuna ayırdık. Bunları sizler Bilecik ve Bozüyük grupları olarak adlandırıyorsunuz. A grubu 6 takım, B grubu ise, 7 takımdan oluşacak. Maçlar çift devreli deplasmanlı oynanacak. Geçtiğimiz seneler gibi yaptığımız gruplardan 1 ve 2'inci olan takımları çarpmaz eleme sistemli değil, kulüplerin istediği doğrultusunda ligi şampiyon bitiren takım direk Bilecik 1. Amatör Lig'e çıkacak. Sizlerden ricam lig başladıktan sonra ilk 4-5 hafta puan alamayan takımlar ligden çekiliyor, bunlar olmasın. Bu yıl bunun için bir yaptırımımız olacak. Lig 4-5 Nisan günleri başlayacak. Ben şimdiden tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.


Öte yandan A grubunda, Kürespor, Küplüspor, Ertuğrulspor, Yeniköyspor, Kınıkspor ve Çaltıspor'dan oluştu. B grubu ise, Dodurgaspor, Kurtköyspor, Kandillispor, Cihangazispor, 4 Eylülspor, Demirköyspor ve Karaköyspor'dan oluştu. - BİLECİK

Nusret Gökçe, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD Başkanı Trump: Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs bitmiş olur
Inter, Donnarumma için kesenin ağzını açtı Hertha Berlin, Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi Diaby'nin menajeri Erk Toros: Diaby değil takım kötü

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:09:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik 2. Amatör Lig kur'aları çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]