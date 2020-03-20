Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında koronavirüs önlemi - Son Dakika

Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında koronavirüs önlemi

6 saat önce

Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına katılacak acemi erlerin, nizamiyede sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacağı bildirildi.

Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında koronavirüs önlemi, System.String[]

Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına katılacak acemi erlerin, nizamiyede sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yerel bir internet sitesinde kışlada önlem alınmadığına ilişkin yer verilen iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Vatandaşları koronavirüsten (Kovid-19) korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla uygulanacak tedbirlerin, gerekli hassasiyet gösterilerek tüm kurumlarca titizlikle sürdürüldüğü duyurulan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına katılacak acemi erler, nizamiye girişinde İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacak, durumu şüpheli olanlar kışlaya girmeden sağlık kurumuna sevk edilecektir. Diğer acemi erlerin, sağlık personeli tarafından son kontrollerinin ardından kışlaya girişleri sağlanacaktır. Kışlaya giriş yapan tüm personelin vücut ısılarını ölçmek maksadıyla, sağlık ekibi ile beraber ve koordineli olarak görev yapan personel, nizamiyelerde görevlendirilmiştir. Erbaş ve erlerin ortak kullanım alanlarında (koğuş, tuvalet, banyo, yemekhane, mutfak vb.) Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte işlemleri yapılmış olup, müteakip dönemlerde periyodik olarak haftada bir kez aynı işleme devam edilecektir."

Açıklamada, askerlik vazifesini yerine getirenleri ve birliklerine katılacakları bu hizmeti yapmaktan soğutacak şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratacak haberler hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı         
18:04
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı         
13:00
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:11:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında koronavirüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]