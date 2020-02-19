Bilecik, 2 turnuvaya ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecik, 2 turnuvaya ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor

Bilecik, 2 turnuvaya ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Bilecik, okul sporları voleybol yıldızlar ve Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi grup müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Bilecik, 2 turnuvaya ev sahipliği yapacak, System.String[]

Bilecik, okul sporları voleybol yıldızlar ve Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi grup müsabakalarına ev sahipliği yapacak.


10 farklı ilden 12 takım, 280 sporcunun katılacağı okul sporları voleybol yıldızlar grup müsabakaları 22-23 Şubat, Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi grup müsabakaları ise 20-23 Şubat tarihleri arasında Bilecik'te yapılacak.


12 takım ve 220 sporcu mücadele edecek


Konu hakkında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kuruluş ve kurtuluşun şehri ilimizde 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında okul sporları voleybol yıldızlar (kız-erkek) grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. 2019-2020 sezonu voleybol yıldızlar kategorisinde derece yapan takımların katılacağı organizasyonda toplam 12 takım ve 220 sporcu mücadele edecek. Organizasyonun açılış seremonisi 20 Şubat 2020 saat 09.30'da Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Müsabakalar 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Takımlar 28-31 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan voleybol yıldızlar yarı final müsabakalarına katılabilmek için mücadele edecek" denildi.


10 farklı ilden 60 sporcu mücadele edecek


Açıklamanın devamında "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kaynaşma ve hoşgörü sloganıyla 22 farklı branşta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi branşında grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda 10 farklı ilden 60 sporcu mücadele edecek. Organizasyonun açılış seremonisi 22 Şubat 2020 saat 10.00'da İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Müsabakalar 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstasyon Spor Salonunda oynanacak ve organizasyon 23 Şubat 2020 tarihinde sona erecek" denildi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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