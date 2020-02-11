Bilecik'in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri köylerde vatandaşların sorunlarını dinleyerek, "244 köye 244 Projesi" hakkında bilgi verdiler.



Bilecik'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlatmış olduğu "244 köye 244 proje" kapsamında Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çağlar ilçeye bağlı Kınık ve Gümüşdere köyünde çiftçiler ile bir araya geldi. Pazaryeri'nde başlıca geçim kaynağının çiftçilik ve hayvancılık olduğunu vurgulayan Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çağlar, "Bilecik'te '244 köye 244 projesi' kapsamında Gümüşdere ve Kınık Köyümüzdeki çiftçilerimiz ile bir araya gelerek onların sorunlarını dinledik. İlçemizdeki yapılacak projelerimiz arasında onların görüşlerini de değerlendirmeye alıp projelerimizi çiftçi ve hayvancılık üzerine geçimi sağlayan çiftçi köylülerimize iyi projeler sunacağız" dedi. - BİLECİK