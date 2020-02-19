Bilecik 25 milyonluk şangay'da, koronavirüs endişesiyle sokaklar boşaldı - Son Dakika

25 milyonluk Şangay'da, koronavirüs endişesiyle sokaklar boşaldı

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 'koronavirüs' nedeniyle dünyanın en kalabalık şehirlerden biri olan yaklaşık 25 milyon nüfuslu Şangay kentinde, karantina olmamasına karşın, sokaklar boşaldı. Şangay Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yüksek Lisans yapan Necati Demircan, alışveriş için gidilen dükkanlarda bile ateş ölçümü yapıldığını ifade ederek, "Bize ikamet kartları verildi. Bu kartlar, bizim bu bölgede yaşadığımızı ve şehir değiştirmediğimizi gösteriyor. Bu karta sahipseniz dilediğiniz saatte giriş çıkış yapmakta serbestsiniz" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 'koronavirüs', dünyanın en kalabalık şehirlerden biri olan Şangay'ı hayalet şehre dönüştürdü. Virüs nedeniyle karantina olmamasına rağmen zorunlu olmadıkça halkın büyük çoğunluğu dışarı çıkmadığı için normal zamanlarda dolu olan sokaklar, boş kaldı. Bilecik'ten yüksek lisans eğitimi için 1,5 yıl önce Şangay'a giden ve Şangay Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim gören Necati Demircan, kentteki durumu DHA ile paylaştı. Karantina uygulanmadığı için kentte sokağa çıkma yasağı olmadığını ifade eden Demircan, 10 Şubat'tan itibaren önem sırasına göre dükkanların yeniden açılarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

Çin halkının normal hayatlarına devam ettiğini, ancak çok gerekmedikçe sokağa çıkmadığını anlatan Necati Demircan, alışveriş için gidilen dükkanlarda bile ateş ölçümü yapıldığını anlattı. Girdiği bir dükkanda da kendisine yapılan ateş ölçümünü kamerayla görüntüledi. Okula günlük olarak sağlık raporu verdiklerini ve kentte dolaşabilmek için ikamet kartlarını kullandıklarını belirten Demircan, "Koronavirüs nedeniyle yaşamın durduğu sanılıyor. Şu an bildiğimiz 66 bin vaka var. Bu vaka sayısının 55 bine yakını Vuhan şehrinde. Burada en tehlikeli bölge Vuhan, onun dışında yerlerde hayat oldukça normal. Hastalığın başladığı günden bu yana Şangay'da çok sıkıntı yaşamadık. İnsanlar işlerine ya da evlerine gidiyor. Sokağa çıkma yasağı yok, taze meyve ve sebzeye ulaşmakta sorun yaşamadık. Ancak yine de gerekmedikçe insanlar sokağa çıkmıyor" dedi.

'OKULLAR ONLİNE EĞİTİME GEÇİYOR'

Virüs nedeniyle şehirde büyük panik yaşanmadığını ve alışveriş yapabildikleri çok sayıda iş yeri olduğunu ifade eden Demircan, "Çinliler panik halinde alışverişe yönelmedi, normal hayatlarına devam ediyor. Okulda günlük kontrollerimiz yapılıyor. Okula her gün rapor veriyoruz. Şu anda okullar tatil, yakın bir zamanda okullar online eğitim sistemine geçiyor. Virüs tehlikesi tamamen ortadan kalktığında da normal eğitime geçilecek. Çin'de sokağa çıkma yasağının olduğu söyleniyor. Bize ikamet kartları verildi. Bu kartlar, bizim bu bölgede yaşadığımızı ve şehir değiştirmediğimizi gösteriyor. Bu karta sahipseniz dilediğiniz saatte giriş çıkış yapmakta serbestsiniz. Çok tehlikeli bölgeler için dışarı çıkma yasağı var. Önem sırasında göre dükkanlar 10 Şubat'tan itibaren açılmaya başladı. Girdiğiniz dükkanlarda ateş ölçümü de yapılıyor. Dükkanlarda çalışanlarda sağlık kontrolünden geçiriliyor ve çalışmaya devam etmeleri böyle sağlanıyor" diye konuştu.

Şangay'da halkın büyük çoğunluğunun zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını belirten Necati Demircan, bu nedenle kentin sokaklarının da boş olduğunu sözlerine ekledi.