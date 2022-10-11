Bilecik 3. sayfa haberi: Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarını taşıyan otobüse silahlı saldırı TBMM gündeminde - Son Dakika
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Bilecik 3. sayfa haberi: Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarını taşıyan otobüse silahlı saldırı TBMM gündeminde

11.10.2022 23:01
Bilecik 3. sayfa haberi: Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarını taşıyan otobüse silahlı saldırı TBMM gündeminde

Bilecik haber: İstanbul'da oynanan amatör maç sonrası otobüslerine binerek Bilecik'e dönmek üzere olan 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camların kırılması ve silahla 6 el ateş edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı.

İstanbul'da oynanan amatör maç sonrası otobüslerine binerek Bilecik'e dönmek üzere olan 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camların kırılması ve silahla 6 el ateş edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı.

Bilecik Milletvekili Yaşat Tüzün, 9 Eylül Pazar günü Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan İstanbul Bayburtspor 1918 - 1969 Bilecikspor Spor Kulübü karşılaşmasının son dakikalarında tribünde başlayarak, maç sonunda Bilecik taraftarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camların kırılması ve silahla 6 el ateş edilmesi meclise taşıdı. Tüzün, Türkiye gündeminde ilk sıralarda yerini alan olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması için soru önergesi verdi.

"Büyük Bilecikspor taraftarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Tüzün yaptığı açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Bilecikspor taraftarlarımızın maç sonunda yaşadıkları talihsiz olaylar için çok üzgünüm. İkinci haftası oynanan Bölgesel Amatör Lig'in bu şekilde ülke gündeminde olması, yaşanacak daha büyük olayların önüne geçmek adına alınacak tedbirlerin derhal alınması gerektiğini anlatmaktadır. Spor müsabakalarının bu konular ile anılmaması gerektiğine inanan bireyler olarak derhal gerekli müdahaleler yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu çerçevede konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı olarak sordum. Büyük Bilecikspor taraftarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilecikspor taraftarı her deplasmanda takımımızı en iyi şekilde destekleyecek, bu tarz olayların yaşanmaması için her zaman elinden geleni yapacaktır. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyorum" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istediği sorular şöyle:

"TFF tarafından organize edilen ve seyircili oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında saha, tribün ve maç sonu güvenliğini yeterli derecede sağlayacak önemler alınmıyor mu? Maç bittikten sonra taraftarların özellikle deplasman takımının taraftarlarının bölgeden güvenli bir şekilde ayrılmaları niçin sağlanamamıştır? Bilecikspor taraftar otobüsüne saldıran kişilere özellikle grubu kışkırtan, sevk eden kişi hakkında işlem yapıldı mı? Hangi işlemler yapıldı, o esnada olay yerinde olan ve saldırıyı önlemekte yeterli çabayı göstermeyen kolluk mensupları hakkında bir işlem yapıldı mı? Medyada görüntüleri net şekilde gözüken taraftar otobüsünü hedef alarak silahla 6 el ateş eden şahıs hakkında hangi işlem yapıldı. Maç esnasında ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili güvenlik yetersizliğimi var, ihmal mi, ihmal var ise görevliler hakkında yapılan işlem var mı?"

Herhangi bir bilgi verilmedi

Öte yandan İHA muhabiri, silahla ateş eden şahıs hakkındaki akıbeti öğrenmek için Kağıthane Kaymakamlığı aradı fakat kendisi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü özel kalemine yönlendirildi. Özel kalem ise konu hakkında herhangi bir bilgi vermeyerek, muhabiri başka bir birime yönlendirdi. Fakat daha sonra ilçe emniyet müdürlüğünün dahili hattını kimse açmadı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Türkiye, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik 3. sayfa haberi: Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarını taşıyan otobüse silahlı saldırı TBMM gündeminde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik 3. sayfa haberi: Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarını taşıyan otobüse silahlı saldırı TBMM gündeminde - Son Dakika
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