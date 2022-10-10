Bilecik 3. sayfa haberleri... Bilecik'te aynı mevkide 2 dakika arayla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Bilecik'te bir kavşakta 2 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük D650 karayolunda seyir halinde bulunan 64 DV 184 plakalı otomobilin sürücüsü A.C., Pazaryeri Kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Bu araca aynı istikamette seyir halinde bulunan Ş.A. idaresindeki 81 ABG 077 plakalı otomobil duramayarak arkadan çarptı.

Bu kazayı görerek yolun sağ şeridinde bekleyen G.G. idaresindeki 16 BR 674 plakalı ve E.T. yönetimindeki 26 BR 039 plakalı araçlara ise aynı istikametten gelen S.Ö. idaresindeki 34 TA 72 81 plakalı otomobilin çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Her iki kazada 5 kişi hafif yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK