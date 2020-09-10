BİLECİK 6 bin nüfuslu ilçe şerbetçiotu ile geçiniyor - Son Dakika

6 bin nüfuslu ilçe şerbetçiotu ile geçiniyor

TÜRKİYE'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen ve pastacılık sektörünün yanı sıra ilaç sanayisi ile bira üretiminde kullanılan şetbetçiotunun hasadı sürüyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in de şalvar giyip katıldığı hasat türküler eşliğinde yapılırken, 6 bin 370 nüfuslu ilçenin 11 milyon TL gelir getiren en büyük gelir kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Tarım Bakanlığı'nca 1955'li yıllarda ekim çalışmalarına başlanan şerbetçiotu, Türkiye'de sadece Bilecik'in 6 bin 370 nüfuslu Pazaryeri ilçesinde yetiştiriliyor. Yaklaşık 700 üretici 2 bin dekarda mart ayından bu yana yetiştirdikleri şerbetçiotunun son tırpanını yapmak için hasada başladı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de üretici kadınlara destek olmak için şalvar giyip hasada katıldı.

Şerbetçiotu mevsiminin son günlerini yaşadıklarını ifade eden Zekiye Tekin, "Şerbetçiotu bitkimiz 1930 yılında keşfedilmiş ancak 1950'li yıllarda dünya ülkelerinde yapılması noktasında Ar-Ge çalışmaları yapılmış. Bizim de 1955 yılında Tarım Bakanlığımız tarafından çalışmalara başlanmış. 22 bölgede denendikten sonra ilçemizde toprak yapısı ve iklim koşulları nedeniyle sadece Pazaryeri ilçemizde yetiştirilmesine karar verilmiş. O zamanlar tabi üretim daha düşükmüş ama bugün itibariyle 1500-2000 dekar arasında üretim yapılıyor. 11 milyonu aşkın bir gelir kaynağımız var. İlçemizin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi şerbetçiotu. Çiftçilerimiz her geçen gün biraz daha üretimi artırma hedefindeler. Daha önce ekonomik şartlar nedeniyle tesislerimiz tekrar çiftçilerimiz tarafından bozulmuştu ama geçtiğimiz yılla birlikte bu yıl biraz daha üretim farklılaşmaya başladı. Bira mayasında kullanılan bitkimizin çeşitli alternatif kullanım alanları da mevcut. Biz Pazaryeri Belediyesi olarak Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz, dezenfektanımızı şerbetçiotu bitkisinden ürettik. Görmüş olduğunuz bu şerbetçiotunun kozaları değil, yaprakları bile değerli aslında" dedi.

'HASAT ŞENLİK HAVASINDA GEÇİYOR'

Şetbetçiotunun hem kozmetik sanayisinde, hem de sağlık alanında çok ciddi anlamda gelir getirici bitki olduğunu kaydeden Tekin, "Aynı zamanda ekmek mayalarımızı biz daha önceden şerbetçiotu bitkisinin kozalarının mayalanma özelliğinden yapardık. İnşallah hedeflediğimiz çalışmalardan bir tanesi de şerbetçiotundan ekmek mayası üretmek. Zamanla biz bitmeye yüz tutmuş şerbetçiotunu tekrardan teşviklerle başlattık. Hasat şenlik havasında geçer, dümbeleklerimiz olur, dümbeleğimiz olmasa tenekelere vurup şarkılar söyleriz, cevizin yaprağını söyleriz, aşağıdan gelen hanım oynasın deriz" diye konuştu.

'BİZİM YEŞİL ALTINIMIZ'

Şerbetçiotu üreticisi Cevriye Yılmaz ise bu sene hasadın bereketli olduğunu ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. 40 yıldır şerbetçiotu üretimi yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Hasat çok güzel gidiyor, bu yıl bereketli geçti. Şerbetçiotu bizim yeşil altınımız, biz 40 senedir Şerbetçiotu üretiyoruz? dedi. Üretici Fevziye Kırtay ise, Şerbetçiotu yetiştirmenin çok meşakkatli bir iş olduğunu kaydederek, 'Mart ayında bunun dikimine başlarız. Kazması var, sulaması var, birbirimize imece usulü yardım yapıyoruz. Şimdi bu ayda da son tırpandır, bunu fabrikaya teslim ediyoruz ve işimiz bitiyor" dedi.

ŞERBETÇİOTU NEREDE KULLANILIYOR

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 3 bin dekar alanda üretilen şerbetçiotu, ilçenin en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Hammadde olarak üretilen ve endüstriyel bitkilerden biri olan şerbetçiotu, unlu mamuller maya ve pastacılık sektöründe, ilaç sanayisinde ve bira üretiminde kullanılıyor.