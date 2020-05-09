BİLECİK 69 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

BİLECİK 69 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

69 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildiBİLECİK'te 69 yaşındaki erkek hasta, 46 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

69 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi BİLECİK'te 69 yaşındaki erkek hasta, 46 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Bilecik Devlet Hastanesi'nde covid-19 tanısıyla kalan 69 yaşındaki hasta, 14 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 46 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Koronavirüsü yenen hasta 'Allah herkesten razı olsun. Herkese şifa diliyorum. Allah devletimizden razı olsun' dedi. Hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilen hastayı, sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. Erkek hastanın 14 günde evinde karantina da kalacağı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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