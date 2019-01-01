Son Dakika Haberleri: Bilecik 7 Bölgeden Gelen Belediye Başkanlarını Ağırladı

Bilecik 7 Bölgeden Gelen Belediye Başkanlarını Ağırladı

1 saat önce

Ülkenin 7 bölgesinden büyük şehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarının katıldığı Kent Başkan 2018 Ödül Töreni için misafir edilen belediye başkanları, Bilecik'in tarihi yerlerini gezerek, kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Bilecik 7 Bölgeden Gelen Belediye Başkanlarını Ağırladı, System.String[]
Ülkenin 7 bölgesinden büyük şehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarının katıldığı Kent Başkan 2018 Ödül Töreni için misafir edilen belediye başkanları, Bilecik'in tarihi yerlerini gezerek, kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Belediye başkanları Tarihi Belediye Binası, Tarihi Saat Kulesi, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret ettiler. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok şehrin belediye başkanının olduğu heyeti ağırladı.

"Konuklarımızı dirilişin şehri Bilecik'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can burada yaptığı konuşmada, yurdun birçok şehrinden konukları Bilecik'te ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Can, "Türkiye'mizin her ilinden hemen, hemen belediye başkanlarımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız misafir gruplarımız var. Burada bir dergimizin ödül töreni dolayısıyla Bilecik'teler. Bizde onları burada ağırlamaktan keyif duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu! Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:37:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik 7 Bölgeden Gelen Belediye Başkanlarını Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]