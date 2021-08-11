Bilecik, 80 ilden gelen klasik otomobil tutkunlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde 28-29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte yurdun çeşitli illerinden gelecek olan klasik otomobil severler Bilecik'te buluşacak.

Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Murat 124 -131 Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Uğur Kırca ve üyelerini ağırladı. Daha önceki yıllarda da gerçekleştirilen ve 81 ilden klasik otomobil severlerin katıldığı etkinlik, bu yıl da düzenlenecek.

"Amacımız bu tür etkinliklerle ilimizi tanıtmaktır"

Belediye Başkanı Semih Şahin, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan programın detaylarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Çeşitli program ve aktivitelerle ilimizin güzelliklerini herkese göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamda daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz etkinlikte birçok ilimiz ve ilçemizden gelen klasik otomobil severleri ağırlamıştık. Bu yıl etkinliğimiz 28-29 ve 30 ağustos tarihlerinde olmak üzere 3 gün şeklinde düzenlenecek. Yurdun dört bir yanındaki klasik otomobil severleri Bilecik'e davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Kırca ise program hakkında verdiği bilgide, Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bir araya gelememiştik. Bu yıl ise Bilecik Belediyesi'nin katkılarıyla güzel bir program yapmaya karar verdik. Etkinliğimiz 3 gün sürecek. Katkıları dolayısıyla Başkanımız Semih Şahin'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Başkan Şahin ve konuklarının tarihi Saat Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - BİLECİK