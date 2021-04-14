Bilecik AFAD Bursa Bölgesel Masabaşı Tatbikatına katıldı - Son Dakika

Bilecik AFAD Bursa Bölgesel Masabaşı Tatbikatına katıldı
14.04.2021 11:44
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleştirilen Bursa Bölgesel Masabaşı Tatbikatına Bilecik AFAD çalışanları online olarak katıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleştirilen Bursa Bölgesel Masabaşı Tatbikatına Bilecik AFAD çalışanları online olarak katıldı.
Bursa'da meydana gelecek olası bir deprem sonrası koordinasyonun sağlanması amacıyla destek illerin katılımıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden Bursa Bölgesel Masabaşı Tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği Bursa'da 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası destek olunması amacıyla, TAMP-Bilecik kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 26 çalışanı ve grubu yöneticisinin katıldı. - BİLECİK
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