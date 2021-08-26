Bilecik AFAD ekibi rüya apartmanındaki çalışmalara destek veriyor - Son Dakika

Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel sonrası Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel , 1 şube müdürü ve 2 arama kurtarma teknisyeni bölgeye sevk edilmişti. Ekip bölgeye ulaşırken, ilçede selden yıkılan rüya apartmanında arama çalışmalarına destek vermeye başladı.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ( AFAD ) bağlı ekipler rüya apartmanındaki arama çalışmalara destek veriyor.

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