Bilecik Analig Badminton Takımı çeyrek finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecik Analig Badminton Takımı çeyrek finalde - Son Dakika Spor

Bilecik Analig Badminton Takımı çeyrek finalde

6 saat önce

2019-2020 Analig sezonunda Manisa'da yapılan Analig Badminton Grup Müsabakalarında grup ikincisi olan erkek takımı ve grup birincisi olan kız takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Müsabakalarına katılmayı hak ettiler.

Bilecik Analig Badminton Takımı çeyrek finalde, System.String[]

2019-2020 Analig sezonunda Manisa'da yapılan Analig Badminton Grup Müsabakalarında grup ikincisi olan erkek takımı ve grup birincisi olan kız takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Müsabakalarına katılmayı hak ettiler.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakalarının Manisa ayağı sona erdi. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Aydın, Bilecik, Eskişehir, Denizli, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, İzmir ve Manisa illerinden 10 kız-10 erkek takımlarından toplam 96 sporcu katıldı. Üç gün boyunca birbirinden çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda Bilecik'ten katılan erkek takımı grup ikincisi, kız takımı ise grup birincisi olarak 14-16 Şubat 2020'de Eskişehir'de düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Müsabakalarına katılma hakkı elde etti. - BİLECİK

Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:46 Kaynak: İHA
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