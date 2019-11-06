Son Dakika Haberleri: Bilecik annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Bilecik annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu

Bilecik annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu

6 saat önce

Annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulunduBİLECİK'te, Ceyhun Furkan A. (21), annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu.

Annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu

BİLECİK'te, Ceyhun Furkan A. (21), annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'taki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ceyhun Furkan A. iddiaya göre, evlerinin girişinde kendisini iple tavana astı. Akşam eve gelen anne Mihraciye A., oğlunu iple asılı halde hareketsiz görünce, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ceyhun Furkan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ceyhun Furkan A.'nın cesedi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu

İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Ceyhun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:54 Kaynak: DHA
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