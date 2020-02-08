Bilecik arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden döndü - Son Dakika

Bilecik arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden döndü

6 saat önce

Elazığ depremi sonrası bölgede görev alan Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekibi kentte dönerken, ilk ziyaretlerin birini AFAD'a yaptılar.

Bilecik arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden döndü, System.String[]

Elazığ depremi sonrası bölgede görev alan Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekibi kentte dönerken, ilk ziyaretlerin birini AFAD'a yaptılar.


Ekip Başkanı Mustafa Söğütlü ve ekibi Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti. Söğütlü, Sürsüre Mahallesindeki Dilek Apartmanı enkazında 9 gönüllü personelle arama kurtarma ve çadır kurma faaliyetlerinde görev aldıklarını belirtti. İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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