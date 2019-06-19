Son Dakika Haberleri: Bilecik-Arifiye demir yolu hattı açıldı
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Bilecik-Arifiye demir yolu hattı açıldı

54 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle dün kapatılan Bilecik-Arifiye demir yolu hattının 02.48'den itibaren trafiğe açıldığını bildirdi.

Bilecik-Arifiye demir yolu hattı açıldı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle dün kapatılan Bilecik- Arifiye demir yolu hattının 02.48'den itibaren trafiğe açıldığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar nedeniyle dün 18.45'ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demir yolu hattı, bölgede yapılan çalışmaların ardından 02.48 yeniden tren trafiği açıldı.
Açıklamada, Yüksek Hızlı Trenlerin normal seferlerine devam ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:36 Kaynak: AA
Türkiye, Arifiye, Bilecik, Ekonomi
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