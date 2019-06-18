Bilecik-Arifiye demiryolu hattı kapatıldı
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Bilecik-Arifiye demiryolu hattının 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:59 Kaynak: AA
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Bilecik- Arifiye
demiryolu hattının 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Bilecik-Arifiye demiryolu hattının Doğançay- Alifuatpaşa
istasyonları arasında aşırı yağışlar nedeniyle rayların alt kısmında 250 metre uzunluğunda boşalmalar meydana geldiği ve hattın saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatıldığı belirtildi. Eskişehir
ve İstanbul
yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların Bilecik-Arifiye arasındaki seyahatlerini karayoluyla sağlanacağının kaydedildiği açıklamada, kapanan hattın açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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