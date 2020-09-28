Bilecik, 'armut kaplanı' böceği istilasına uğradı - Son Dakika

Bilecik'te dün başlayan bugün de devam eden böcek istilası vatandaşları tedirgin etti.

Bilecik'te dün görülmeyen başlanan ve adının 'armut kaplanı' olduğu böcekler kent genelinin yanı sıra ilçelerde görülmeye başladı. Adı geçen böcek türünün insan sağlığına zararı olmayan tarım zararlısı bir böcek türü olduğu öğrenilirken, vatandaşlar her yerde görülen bu türden şikayetçi olurken, belediyenin daha fazla ilaçlama yapmasını istediler. - BİLECİK