Bilecik ASKF'dan Türk bayrağı duyurusu

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Bilecik'te hafta sonu oynanacak mücadelede takımların sahaya "Milletimizin Başı Sağolsun" pankartı ile çıkacaklarını söyledi.



Tosun, yaptığı açıklamada, " Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına 29 Şubat - 01 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak olan Spor Toto, Bölgesel Amatör Lig ve yerel Amatör Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerin müsabakalara siyah kol bandı takmaları ve aşağıda metni yazılı pankart ile sahaya çıkabilecek. Kenetlenmenin gücünü daha belirgin göstermek ve şehitlerimizi al bayrağımızla anmak için müsabakalara taraftarların Türk Bayrağı ile gelmeleri ve takımların sahaya 'Milletimizin Başı Sağolsun' pankartının yanında, futbolcuların ellerinde Türk Bayraklarıyla çıkacaklar" dedi. - BİLECİK