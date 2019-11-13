Son Dakika Haberleri: Bilecik ayvası tezgahlarda yerini aldı
Son Dakika Güncel Bilecik ayvası tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

Bilecik ayvası tezgahlarda yerini aldı

7 saat önce

Kış mevsiminin sevilen meyvelerinden ayva, Bilecik'te pazarlarda tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Bilecik ayvası tezgahlarda yerini aldı, System.String[]

Kış mevsiminin sevilen meyvelerinden ayva, Bilecik'te pazarlarda tezgahlardaki yerini almaya başladı.


Kilosu 3 liradan satılan ayva, Bilecik'te pek çok şekilde değerlendiriliyor. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde her hafta pazartesi günü kurulan pazarda da ayva tezgahlarda yerini alırken esnaf ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Ayva satıcısı Hasan Hüseyin Aslan, "Bu ayvaları biz merkeze bağlı Yeniköy'den getiriyoruz. Bu ayvanın özelliği ekmek gibi olmasından dolayı birçok üründe kullanılır. Buraların ayvası meşhurdur. Osmaneli ilçemizde ayva lokumu yapılır. Köylerde ayva tatlısı çok yaygındır. Son zamanlarda lokantalar kereviz yemeği içine koymak için bizlerden ayva alıyorlar. Bu ayvalar Bilecik'in suyundan mı havasından çok lezzetli oluyor. Bunlar biz kendimiz üretiyoruz. Ayva güzel olunca satışları da iyi oluyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi
Sevgilisi Şengül Vatansever'i benzinle yakarak öldüren Ümit Varol'a müebbet verildi ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:48:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik ayvası tezgahlarda yerini aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]